Экономист Адрианов заявил о потере Западом рынка нефти в связи с введением потолка цен

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Hasan Jamali/AP

Введение потолка цен на нефть из России может привести к деглобализации мирового рынка нефти, отчего Запад потеряет над ним контроль. Об этом в статье для портала «ИнфоТЭК» написал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

«Сейчас речь идет о формировании серого рынка российской нефти. То есть западные чиновники будут делать вид, что они «не замечают» схем обхода санкций, но при условии, что нефтяные поставки будут дешевыми. Тем самым и России «не дадут разбогатеть», и азиатские страны не получат преимущества в виде дисконта на энергоресурсы», — отметил Андрианов.

По его словам, в подобной ситуации страны Азии, вероятнее всего, не захотят терять скидку на российское топливо. Поэтому они могут помочь России свести к минимуму последствия введения ценового потолка. То есть будут развиваться новые логистические схемы, направленные в Азию. В итоге потолок цен лишь только приведет к дальнейшему разрушению глобального рынка углеводородного сырья.

Он добавил, что западные политики решили ввести потолок цен лишь для того, чтобы не потерять политическое влияние перед избирателями. То есть такая идея не приведет к снижению цен на бензин для европейцев, но создаст психологический эффект, что чиновники хоть что-то делают.

Ранее в субботу глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не против, чтобы Индия закупала российскую нефть дороже ценового потолка, не используя для этого услуги западных компаний.

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