Bloomberg: противоречия Индии и Германии по поставкам газа переросли в дипломатические

close
100%
Depositphotos

Противоречия между Германией и Индией по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) перешли в дипломатическую сферу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, индийская компания GAIL India Ltd до 2041 года должна получать по 2,5 млн тонн СПГ в год от бывшего подразделения компании «Газпром». Сейчас компания получила название SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) и находится под управлением правительства Германии.

Сообщается, что с мая этого года компания отменила поставку 17 партий газа, так как больше не получает газ с Ямала.

«Стороны привлекли дипломатов, чтобы попытаться разрешить разногласия по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа в Индию немецкой государственной компанией <...> Индия также ищет решение с Россией, чтобы заполнить пробел в поставках», — пишет автор публикации.

Ранее сообщалось, Европа скупает газ на мировом рынке, создавая дефицит в бедных странах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть