Bloomberg: противоречия Индии и Германии по поставкам газа переросли в дипломатические

Противоречия между Германией и Индией по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) перешли в дипломатическую сферу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, индийская компания GAIL India Ltd до 2041 года должна получать по 2,5 млн тонн СПГ в год от бывшего подразделения компании «Газпром». Сейчас компания получила название SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) и находится под управлением правительства Германии.

Сообщается, что с мая этого года компания отменила поставку 17 партий газа, так как больше не получает газ с Ямала.

«Стороны привлекли дипломатов, чтобы попытаться разрешить разногласия по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа в Индию немецкой государственной компанией <...> Индия также ищет решение с Россией, чтобы заполнить пробел в поставках», — пишет автор публикации.

Ранее сообщалось, Европа скупает газ на мировом рынке, создавая дефицит в бедных странах.