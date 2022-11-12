В ООН сообщили, что обсуждение продления зерновой сделки с РФ прошло конструктивно

Обсуждение продления зерновой сделки с Россией прошло конструктивно. Об этом журналистам сообщили в офисе генерального директората Организации Объединенных Наций (ООН), передает ТАСС.

Вопрос продления договоренностей об экспорте зерна с Украины обсуждали на встрече делегаций ООН и Российской Федерации в Женеве.

«Участники уделили внимание реализации крупномасштабной зерновой инициативы и предложили конструктивное обсуждение ее продления», — отметили в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, ЕК и Всемирный банк выделили €1 млрд на развитие сухопутных путей, по которым из Украины в страны Европейского союза вывозят зерно, а обратно везут топливо и военное снаряжение.

Во середине октября агентство РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade подсчитало, что государства с развитой экономикой стали главными покупателями украинского зерна в июне — июле 2022 года — 81% от всех поставок.