Премьер Шмыгаль: для восстановления энергоинфраструктуры Украине нужно свыше $203 млн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что стране для восстановления объектов энергетической инфраструктуры необходимо не менее $203 млн. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале политика.

Он отметил, что для восстановления генерации электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ, а также для работы объектов распределения электроэнергии потребуется не менее $203 млн.

«Констатируем, что всем нам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям», — добавил премьер-министр.

По данным Шмыгаля, на Украине продолжатся плановые отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В сообщении отмечается, что это связано с ударами России по энергетической инфраструктуре Украины.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан призывают экономить электричество.