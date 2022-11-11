Компания «Молдовагаз» в октябре отключила от сетей 753 задолжавших за топливо потребителя

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» отключила в октябре от сетей 753 потребителя, которые задолжали за поставки топлива. Об этом сообщил сообщил председатель предприятия Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«За октябрь от сети было отключено 753 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 8,081 млн леев (около $500 тыс.)», — написал глава «Молдовагаза».

По словам Чебана, еще 315 потребителей перевели на ежемесячную авансовую оплату сроком на год.

На этой неделе «Молдовагаз» призвала потребителей оплатить счета за газ до 20 ноября, чтобы Кишинев смог рассчитаться с российским государственным энергетическим предприятием «Газпром» за импорт топлива.

Ранее 11 ноября Чебан заявил, что «Молдовагаз» оплатила 99,3% поставок со стороны «Газпрома» в 2022 году.

В начале октября компания «Газпром» указала Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент».