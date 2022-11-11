Bloomberg: криптобиржа FTX заявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз.

«FTX.US <...> также подает заявление о банкротстве, согласно пресс-релизу», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 ноября биткоин обновил свой многомесячный минимум — стоимость криптовалюты опускалась до $15,6 тыс. Хотя еще на прошлой неделе биткоин торговался выше $21 тыс. 8 ноября курс упал на 11%, 9 ноября — еще на 13%, к утру четверга падение составляет около 8,5%.

Информационно-аналитическая платформа CoinGlass во вторник сообщила, что из-за маржин-коллов на крипторынке (принудительных продаж активов) трейдеры в общей сложности потеряли за сутки более $717 млн, принудительно были закрыты около 330 тыс. позиций.

Главной причиной обвала биткоина стал коррупционный скандал с криптобиржей FTX — третьей по капитализации в мире — и падением стоимости ее собственного токена FTT.