В Евросоюзе заявили о частичном переходе к «экономике войны»

Украина находится в затруднительном положении, а Евросоюз частично уже перешел к «экономике войны». Об этом заявил в эфире радиостанции RMC комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он рассказал о понимании в ЕС, что для Украины начинается опасный период, так как в объединении проходят выборы и скоро они начнутся в США.

России это дает возможность продвинуться, поэтому в Европе было принято решение «очень существенно» увеличить дотации в плане вооружений и снарядов.

В данный момент ЕС намерен производить на территории стран-членов два миллиона снарядов, чтобы помочь Украине, отметил комиссар.

Бретон подчеркнул, что в плане ВПК ЕС нужно делать больше. Он также признал, что частично Евросоюз уже перешел к «экономике войны», если говорить о снарядах.

Но нужно добиться этого и для остальной военной индустрии, добавил еврокомиссар.

До этого Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он предусматривает политическую, военную и экономическую помощь Киеву, но исключает участие солдат ЕС в конфликте.

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.