Бригадный генерал ВСУ, директор Государственной службы транспорта Александр Яковец заявил украинскому изданию «Страна.ua», что Харьковская область защищена тремя линиями обороны.

Яковец назвал абсурдом строительство оборонительных сооружений «в минус три этажа» под обстрелами врага.

«Ведь это большая опасность для военнослужащих инженерных подразделений и гражданского персонала, которые возводят оборонительные рубежи», — пояснил генерал.

Он добавил, что вторая линия обороны находится примерно в 17 км от линии соприкосновения. Самые укрепленные линии обороны ВСУ находятся на «определенном расстоянии» от границы из-за атак ВС РФ, там имеются железобетонные укрепления.

До этого глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов признал расширение линии фронта в регионе.

Синегубов назвал причиной неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержку поставок западных вооружений. По его словам, Украина стала уязвимой из-за таких задержек.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.