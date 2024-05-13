В Германии назвали «удивительной рокировкой» перестановки в министерстве обороны РФ

Президент России Владимир Путин провел «крупнейшую перестановку в своем аппарате за многие годы», сменив министра обороны России Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. В своем материале Der Spiegel называет такое развитие событий «удивительной рокировкой».

По мнению авторов, Белоусов в качестве главы военного ведомства должен «экономически» управлять конфликтом с Украиной.

«Речь идет прежде всего об оружейной промышленности, производство оружия в России идет полным ходом. Новый министр Путина должен сделать ее более эффективной», — говорится в тексте.

Также отмечается, что Белоусов становится «важным военным менеджером» Владимира Путина.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств.

Ранее в США назвали «интересным шагом» назначение Белоусова министром обороны РФ.