Грабителей квартиры в Италии отыскали в Подмосковье и на Сахалине

В Московской и Сахалинской областях задержали двух приезжих, которых разыскивал Интерпол за ограбление квартиры в итальянском Неаполе. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

«Они ворвались в квартиру потерпевшей, связали ее и похитили драгоценности, электронные устройства и деньги. Причиненный ущерб составил €60 тысяч», — говорится в сообщении.

После того как мужчин объявили в международный розыск, в кратчайшее время их удалось обнаружить в двух российских регионах. Подозреваемые были задержаны, решается вопрос об экстрадиции их обратно в Италию.

До этого сообщалось, что неравнодушный житель Петербурга помог задержать преступника. Житель Купчино увидел, как на улице ограбили пожилую женщину, после чего бросился в погоню за грабителем. Уточняется, что он сумел догнать злоумышленника во дворах жилых домов, скрутить его и вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что в Англии грабитель спрятался от полиции в игровом автомате и был арестован.