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Стали известны подробности суда Киркорова и Успенской из-за слов о женоненавистничестве

Адвокат Добровинский заявил, что защита Успенской не подготовилась к суду

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал «Газете.Ru», что защита Любови Успенской не подготовилась к слушанию по делу о защите чести и достоинства.

«То, что говорила представительница Американской гражданки Успенской на протяжении нескольких месяцев по поводу того, что суд с Киркоровым ее доверителя не интересует, и ходить на суд никто не собирается, оказалось ложью — Елена Сенина пришла сегодня на суд и заявила, что к суду не подготовлена. Просит перенести заседание, суд выслушал и начал заседание», — отметил Добровинский.

В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

Добровинский рассказывал, что многомиллионный иск был подан еще 13 декабря. Он уточнил, что попыток досудебного урегулирования конфликта или намеков на мировое соглашение между артистами не было.

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