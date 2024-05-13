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В США уличили СМИ Израиля в игнорировании последствий военной операции в Газе

WSJ: СМИ Израиля игнорируют последствия операций ЦАХАЛ в секторе Газа

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Dylan Martinez/Reuters

СМИ Израиля стараются не писать о последствиях операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, из-за чего восприятие конфликта у сторон разнится. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание указывает, что израильское телевидение крайне редко показывает кадры с мирными палестинцами, оказавшимися под обстрелами, и другие последствия от ударов израильской армии. СМИ осознают, что в действительности их зрители не хотят видеть изображения умирающих людей, поэтому они просто не показывают их, рассказал WSJ редактор одного из израильских изданий.

Еще один журналист рассказал, что в своем выступлении на израильском телевидении попытался затронуть тему нехватки гуманитарной помощи в секторе Газе, в ответ на него обрушился негатив со стороны общественности, в том числе угрозы.

По данным WSJ, в результате такой редакционной политики СМИ Израиля между жителями этой страны и остальным миром возникла «пропасть» в восприятии конфликта в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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