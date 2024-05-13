Экс-игрок «Барселоны» мог обмануть румынский клуб, прислав вместо себя брата-близнеца

Бухарестское «Динамо» подозревает, что за них выступает не тот игрок, которого они приобрели.

По информации издания Fanatik, вместо купленного в прошедшее зимнее трансферное окно экс-игрока каталонской «Барселоны» Эдгарда Иэ, за команду на протяжении трех месяцев выступал брат-близнец Эделину Иэ.

Подозрения о подмене у сотрудников клуба появились длительное время назад — игрок все время отказывался общаться на английском языке, демонстрировать свои документы и отказывается проходить ДНК-тест, на котором настаивает клуб.

В случае, если выяснится, что подмена действительно произошла, то румынской команде грозят технические поражения во всех матчах, в которых Иэ успел принять участие.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее Владислав Радимов призвал не спешить короновать московское «Динамо».