Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Барселоны» мог обмануть румынский клуб, прислав вместо себя брата-близнеца

«Динамо» Бухарест подозревает, что вместо Эдгарда Иэ за них играет его брат

close
100%
ФК «Динамо»

Бухарестское «Динамо» подозревает, что за них выступает не тот игрок, которого они приобрели.

По информации издания Fanatik, вместо купленного в прошедшее зимнее трансферное окно экс-игрока каталонской «Барселоны» Эдгарда Иэ, за команду на протяжении трех месяцев выступал брат-близнец Эделину Иэ.

Подозрения о подмене у сотрудников клуба появились длительное время назад — игрок все время отказывался общаться на английском языке, демонстрировать свои документы и отказывается проходить ДНК-тест, на котором настаивает клуб.

В случае, если выяснится, что подмена действительно произошла, то румынской команде грозят технические поражения во всех матчах, в которых Иэ успел принять участие.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее Владислав Радимов призвал не спешить короновать московское «Динамо».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами