Сенатор Клишас подтвердил уголовные риски для владельцев акций Meta*

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил «Газете.Ru», что российским владельцам акций компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) может грозить уголовное преследование. Так он прокомментировал слова первого зампреда Центробанка России Владимира Чистюхина. При этом сенатор отметил, что понятия «экстремистское вложение», о котором говорили в ЦБ, не существует.

«Риски владения акциями Meta с точки зрения российского уголовного закона есть. Понятие «экстремистские вложения» в законодательстве отсутствует», — пояснил Клишас.

Ранее первый зампред регулятора Владимир Чистюхин заявил, что уголовная ответственность для держателей акций американской компании Meta может наступить после прекращения торгов на СПБ Бирже.

«Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал он на форуме Finopolis-2022.

Акции Meta торговались на СПБ Бирже, но с понедельника, 14 ноября, бумаги станут недоступны для заключения договоров во всех режимах.