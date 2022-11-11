Зеленский объявил сбор средств на «первый в мире украинский флот морских дронов»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сборе средств «на первый в мире украинский флот морских дронов». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«[Дроны] должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира», — сказано в сообщении.

Он выразил уверенность, что «миллионы людей поддержат» этот сбор.

По данным Telegram-канала «Политика страны», фраза Зеленского о том, что «как это работает, все уже видели», намекает на теракт в бухте Севастополя.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял, что комиссия разработала и внесла на рассмотрение палаты законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации.

До этого телеведущий Сергей Притула сообщал, что ВСУ получили спутник, который дает доступ к базе данных спутниковых снимков. Он был куплен на деньги, которые собрали жители Украины.

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