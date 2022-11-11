США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками

США продлили лицензию на все сделки по энергоносителям с российскими банками до мая 2023 года

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Global Look Press

Соединенные Штаты Америки продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками до 15 мая 2023 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.

Операции разрешается проводить с Центробанком России, ВЭБом, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и более.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в феврале запретило гражданам США осуществлять операции с участием ЦБ России. Кроме того, Минфин США ввел блокирующие санкции против ВЭБа, Сбербанка, Альфа-банка и других финансово-кредитных учреждений.

Позднее Минфин изменил политику и выпустил несколько лицензий, разрешив в виде исключения компаниям из США вести операции с Россией. В частности, лицензия на сделки с энергоносителями последний раз продлевалась до декабря 2022 года.

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