Минторг: США не будут считать РФ рыночной экономикой в своих антидемпинговых процедурах

США больше не будут считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процессов. Об этом сообщило Министерство торговли США, передает ТАСС.

«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», — сказано в письменном заявлении ведомства.

В документе уточняется, что такое решение «наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику».

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ведомство также отозвало экспортные привилегии у других российских авиакомпаний: S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Азур эйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр».