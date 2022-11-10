Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в РФ при условии отсутствия роста инфляции

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что ставки по ипотеке в России будут снижаться в дальнейшем при условии отсутствия роста инфляции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Грефа, ипотека остается доступной, наблюдается стабилизация цен на региональных рынках на недвижимость и серьезное падение цен на московском рынке первичной недвижимости.

«Ставки по ипотеке остаются доступными, у нас средние ставки чуть выше 10%, с господдержкой — 6,4%, самая дешевая ипотека для семей с детьми — порядка 4,5%. И если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться», — сказал Греф.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительству необходимо найти механизмы для поддержки ипотеки для вторичного рынка жилья.

До этого газета «Известия» со ссылкой на Центробанк, проанализировавшего данные Бюро кредитных историй (БКИ), писала, что кредитные организации стали ужесточать требования по выдаче необеспеченных кредитов, из-за чего меньше заемщиков могут взять ипотеку.

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