В VK сообщили о выходе голландской Prosus из состава акционеров компании

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Голландский холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK, безвозмездно списав ценные бумаги в пользу компании. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба соцсети на своем сайте.

«VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 млрд рублей», — сказано в сообщении компании.

Уточняется, что компания менеджмента — «Сингулярити Лаб» — теперь намерена обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK.

Во второй половине сентября интернет-издание The Verge со ссылкой на представителя американской Apple Адама Дема написало, что компания удалила сервисы российской VK, в том числе одноименную соцсеть, из App Store в связи с новыми санкциями властей Великобритании.

В конце августа стало известно, что сервис VK Play решил запустить новую стриминговую площадку VK Play Live. Сообщается, что комиссия на все платные подписки в VK Play Live составит 10%, что по данным VK Play, является «лучшими условиями на рынке».

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