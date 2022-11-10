Владелец «Слепой курицы» откроет магазин люксовых брендов на месте H&M в «Афимолле»

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На месте магазина шведского ретейлера одежды H&M в московском торгово-развлекательном центре «Афимолл» в начале лета 2023 года появится новая торговая точка, в которой будут продавать люксовые бренды. Владельцем станет основатель сети премиальных салонов оптики «Слепая курица» Михаил Молчанов, сообщает РБК.

Универмаг откроется 1 июня 2023 года, его площадь составит 2,9 тыс. квадратных метров. В ассортимент магазина будут включены продукция брендов Gucci, Valentino, Saint Laurent, Balenciaga, Jil Sander, Woolford, Paris Texas и другие.

«Мы уже сделали закупку всех первых линий и основных коллекций на весенне-летний сезон и вскоре начнем подготовку к сезону осень-зима 2023/24 года», — заявил Молчанов.

По его словам, часть продукции завезут в магазин непосредственно от самих брендов, другие, включая Gucci и Valentino, — через схему параллельного импорта, уточнил он.

7 ноября Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Причиной стало желание вышеперечисленных брендов вернуться на российский рынок после временной приостановки деятельности в связи с действием международных санкций против Москвы и обострения геополитической обстановки.

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