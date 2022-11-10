Forbes: состояние богатейших миллиардеров Китая упало почти на 40% за год

Совокупное состояние 100 богатейших миллиардеров Китая за год рухнуло больше чем на $570 млрд, или почти на 40%. Их суммарный капитал за это время опустился ниже отметки $1 трлн, сообщает Forbes.

«Совокупный собственный капитал магнатов из списка 100 богатейших людей Китая Forbes 2022 года упал на 39% до 907,1 миллиарда долларов США с 1,48 триллиона долларов в прошлом году», — говорится в материале.

Падение благосостояния богатейших китайских бизнесменов оказалось самым большим за более чем 20 лет — с момента, когда Forbes USA начал отслеживать показатели. За год состояние смогли нарастить только два предпринимателя из топ-100 рейтинга. Подавляющая часть списка (79 миллиардеров), напротив, стала за это время беднее.

Главными причинами общего снижения благосостояния богатейших людей Китая стали: давление властей КНР на крупных представителей ИТ-сектора, ввод локдаунов в связи с распространением коронавируса, замедление экономического роста и ослабление курса юаня к американскому доллару на 12%.

24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов Гонконгской биржи сообщило об обрушении акций ведущих китайских фирм после переизбрания на третий срок Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это привело к падению индекса компаний КНР на 7,3%, до 5019,96 пункта.