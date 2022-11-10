Норвегия столкнулась с рекордным ростом потребительских цен на 7,5% в октябре из-за энергокризиса

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Индекс потребительских цен в Норвегии по итогам октября вырос на рекордные 7,5%. Главной причиной увеличения показателя стало усиление энергетического кризиса и удорожание энергоносителей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчета Статистическим управлением королевства.

Сильнее всего поднялись цены на продукты питания и безалкогольные напитки. При этом уровень инфляции в скандинавской стране продолжает расти, предостерег представитель ведомства Эспен Кристиансен.

«Инфляция (в Норвегии — «Газета.Ru») продолжает расти. Это происходит из-за повышения цен на электроэнергию и топливо», — заявил он.

В то же время методы борьбы с растущими темпами роста инфляции Норвежского банка (Norges Bank) в настоящее время оставляют желать лучшего. Кристиансен не увидел эффекта от повышения ключевой ставки в стране.

18 сентября Министерство финансов Норвегии спрогнозировало дефицит бюджета на 2023 год. Главной причиной стали высокие цен на электроэнергию и растущая инфляция. Кроме того, власти скандинавской страны столкнулись с притоком беженцев с Украины.

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