Набиуллина ответила фразой «не люблю искать дно» на вопрос о спаде в экономике России

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналистов о том, пройдено ли «дно» российской экономикой или возможен новый спад. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я так не люблю искать дно», — сказала Набиуллина.

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о глобальном кризисе. В этих условиях России необходимо ускорить структурную перестройку своей экономики на фоне санкций и возможного сценария полномасштабного экономического кризиса. Глава ЦБ отметила, что «это очень сложный и многогранный процесс», который будет длиться не один год.

До этого она говорила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину лета 2023 года. По словам главы ЦБ, спрос со стороны государственного сектора продолжит поддерживать экономическую активность в стране. Также Набиуллина рассказала о наличии отчетливых признаков продолжения процесса глубокой трансформации экономики РФ.

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