Набиуллина заявила о неготовности ЦБ отменить обязательные резервные требования для банков

Руководство Центробанка (ЦБ) в настоящее время не видит возможностей для отмены обязательных резервных требований для российских банков. Слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

«Я видела эти требования, но мы пока на них не готовы пойти», — заявила Набиуллина.

В настоящее время российские банки должны постоянно держать на своих счетах у регулятора минимальный процент от рублевых и валютных пассивов.

10 октября газета «Ведомости» сообщила о предложении Сбербанка к ЦБ отказаться от обязательных резервных требований для российских кредитных организаций. По подобному пути, в частности, пошли центральные банки ведущих стран мира, включая Англию, Канаду, Австралию, Швецию, Новую Зеландию и Гонконг.

Однако в Центробанке сочли эту инициативу рискованной. По словам представителя валютного регулятора, пересмотр планов по возвращению нормативов резервирования возможен только в случае существенного пересмотра прогноза структурного сальдо ликвидности банковского сектора.