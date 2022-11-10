Глава Минэнерго Белоруссии: предложения по объединению рынков газа проходят согласование с Россией

Предложения по функционированию и регулированию объединенного рынка газа Белоруссии и России в рамках Союзного государства в настоящее время проходят согласование с Москвой. Слова министра энергетики республики Виктора Каранкевича приводит ТАСС.

«Совместными усилиями предстоит достигнуть сопряжения целей и практический действий по формированию объединенного рынка природного газа Союзного государства <....> Разработанные предложения проходят согласование с российской стороной», — заявил Каранкевич.

Однако он отметил, что данные переговоры являются непростыми. Двум сторонам нужно будет найти компромиссное решение касательно создания объединенного газового рынка, учитывая экономические интересы как России, так и Белоруссии.

«У каждой из сторон есть обоюдная заинтересованность в поиске развязок и принятии взаимоприемлемых решений», — заключил белорусский министр.

26 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила об изменении в условиях поставок дизельного топлива в Россию с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Согласно новым положениям, российская госкомпания «Промсырьеимпорт» будет покупать сырье по завышенным ценам, а затем реализовывать его на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ).