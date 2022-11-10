The Tribune: Индия не планирует снижать зависимость от российских нефти и удобрений

Индия не планирует снижать зависимость от российских нефти и удобрений, пишет газета The Tribune.

В статье, посвященной итогам визита в Москву главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара, отмечается, что индийские власти, напротив, намерены развивать сотрудничество с Россией, в особенности в энергетическом секторе.

«На фоне геополитической борьбы Индия и Россия зафиксировали значительный рост в двусторонней торговле, что подчеркивает мощь и прочность проверенных временем связей двух стран», — пишет автор публикации.

В ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым глава индийского МИД заявил, что правительство Индии считает своей приоритетной задачей обеспечить индийских потребителей доступом к самым выгодным условиям на международном рынке сырой нефти.

Ранее сообщалось, что Индия решила не спешить с переходом на расчеты в нацвалютах с Россией.