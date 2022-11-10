FT: советники правительства Германии предложили повысить налоги для богатых из-за энергокризиса

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Markus Schreiber/AP

Властям Германии следует рассмотреть возможность повышения налогов для богатых граждан на фоне усиления энергетического кризиса и роста цен на энергоносители в стране. Такую меру правительству ФРГ предложили советники для финансирования масштабной программы финансовой помощи домохозяйствам на общую сумму €200 млрд, сообщает газета Financial Times.

«Правительству (Германии — «Газета.Ru») не следует ограничиваться оказанием помощи только самым бедным домохозяйствам <....> Повышение налога для богатых поможет профинансировать энергетический план», — заявил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Ульрике Мальмендир.

По его словам, от роста цен на энергоносители страдают не только самые уязвимые слои населения, эта проблема касается всех граждан страны. В то же время предложение профессора Мальмендира не вызвало одобрение у главы Министерства финансов Германии Кристиана Линднера.

«Было бы крайне опасно принимать данные меры в период экономической неопределенности», — пояснил Линднер.

8 ноября аналитики исследовательского института IFO заявили, что энергетический кризис приведет к потере Германией почти €110 млрд реальных доходов, полученных госказной в период с 2021 по 2023 год. Суммарные потери от роста цен на энергоносители составят 3% ВВП страны.

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