Германия заместила российскую нефть альтернативными поставками

Немецкие власти решили протестировать альтернативный способ снабжения нефтью нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Шведте, который ранее ориентировался на сырье из России и получал его по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В преддверии эмбарго на нефть из РФ, которое должно вступить в силу 5 декабря этого года, на завод впервые была поставлена морская партия нефти через порт польского Гданьска. До сих пор нефтеперерабатывающий завод, который снабжал топливом большую часть северо-восточной части ФРГ, получал нефть из России через нефтепровод «Дружба».

При этом аналитики считают, что переход на этот маршрут поставок увеличит транспортные расходы немецких предприятий, а отказ от дешевой российской нефти приведет к ухудшению экономики.

Кроме завода в Шведте от поставок по «Дружбе» зависит также нефтеперерабатывающий завод в Лойне. В мае 2022 года НПЗ протестировал возможность поставок топлива через порт Гданьска, а также стал закупать нефть через порт Росток.

Ранее сообщалось, что экономика Германии может потерять €10 млрд евро, что равно 3% ВВП, из-за роста цен на нефть.