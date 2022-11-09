Илон Маск заявил, что Twitter должна быть нейтральной соцсетью

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter должна быть нейтральной платформой, не отражая позицию своего владельца. Об этом он сказал на онлайн-встрече с рекламодателями и журналистами, передает РИА Новости.

«Очевидно, что Twitter не может быть просто продолжением меня, потому что в противном случае, если кто-то не согласен со мной, он будет отодвинут в сторону. Так что Twitter должен быть нейтральным как платформа», — подчеркнул миллиардер.

Он также отметил, что сам не является «полностью нейтральным», однако «важно иметь широкое принятие нейтральной позиции платформы».

Ранее предприниматель заявил, что Twitter должна стать самым точным источником информации о мире.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке Twitter, а 8 ноября сообщил, что число пользователей социальной сети значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее приобрел.