Илон Маск заявил, что Twitter должна быть нейтральной соцсетью

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Britta Pedersen/Pool/AP

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter должна быть нейтральной платформой, не отражая позицию своего владельца. Об этом он сказал на онлайн-встрече с рекламодателями и журналистами, передает РИА Новости.

«Очевидно, что Twitter не может быть просто продолжением меня, потому что в противном случае, если кто-то не согласен со мной, он будет отодвинут в сторону. Так что Twitter должен быть нейтральным как платформа», — подчеркнул миллиардер.

Он также отметил, что сам не является «полностью нейтральным», однако «важно иметь широкое принятие нейтральной позиции платформы».

Ранее предприниматель заявил, что Twitter должна стать самым точным источником информации о мире.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке Twitter, а 8 ноября сообщил, что число пользователей социальной сети значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее приобрел.

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