Соединенное Королевство позволило оказывать финуслуги при поставках удобрений из России

Правительство Великобритании позволило оказывать финансовые услуги при поставках российских удобрений в третьи страны. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

Речь идет о поставках аммиачной селитры, включая удобрения, которые содержат не менее 15% нитрата аммония (за исключением жидких удобрений), а также аммиака в водном растворе.

Как отметили в британском ведомстве, разрешение действует исключительно при условии покупки удобрений для сельскохозяйственных нужд.

На прошлой неделе посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что королевство направило России список национальных предприятий, которые желают купить российские удобрения. Тогда же он сказал, что Бангкок заинтересован в покупке некоторых продуктов, которые добывают в недрах России.

В начале ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным обсудили экспорт удобрений.