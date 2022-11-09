Инвестор Волкова посоветовала совершать налоговый вычет после покупки квартиры

Россияне могут сэкономить при покупке квартиры, если совершат налоговый вычет после совершения сделки. Такой совет дала инвестор Татьяна Волкова в разговоре с изданием News.ru.

«Для этого нужно подать документы в налоговую и возместить те самые 13% на покупку квартиры и на уплаченные проценты по ипотеке, если вы используете кредитный рычаг», — пояснила инвестор.

К тому же, по словам Волковой, на фоне падения спроса на рынке недвижимости у покупателей есть возможность значительно сбить стоимость благодаря торгу. Она отметила, что разница в цене может доходить до 10 млн руб. Основанием для торга может быть и падение спроса, и выявление любых недочетов при осмотре квартиры.

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