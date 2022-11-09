Министр экономики Украины Свириденко предложила США заменить Россию на рынке металлургии

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Александр Поготов/РИА «Новости»

Министр экономики и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко предложила США включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию. Об этом она сообщила во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо, сказано на сайте кабинета министров Украины.

«Сталь — это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против России и в доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США», — сказала Свириденко.

Он также добавила, что нужно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из Евросоюза, а также освободить продукцию экспорта из Украины от налоговых тарифов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов говорил, что механизм ограничения цен, который Соединенные Штаты и их союзники планируют ввести на нефть из России, при успехе может быть распространен на российские газ и металлы.

До этого замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что в действие стамбульских соглашений о вывозе продовольствия с территории Украины по морю следует включить и другие продукты, такие как металл.

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