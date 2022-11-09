Пушков отреагировал на сообщения об отказе Евросоюза от лимита цен на газ

Сенатор Пушков указал, что ЕС после отказа от лимита цен на газ ожидают новые «невозможности»

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Владимир Трефилов/Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков оценил информацию о том, что Еврокомиссия (ЕК) предупредила о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями стран Евросоюза (ЕС).

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представитель ЕК заявил делегатам от стран ЕС о невозможности введения лимита цен на газ, который не сказался бы на долгосрочных контрактах и безопасности поставок.

По словам Пушкова, ЕС столкнулся с рядом «невозможностей».

«Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить 3 млрд евро Украине — не последние «невозможности», — написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу.

По словам вице-премьера, американский сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для рынка США. Он отметил, что такие цены создают условия для «вхождения Европы в энергетическую бедность».

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