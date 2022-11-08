Молдавский депутат Рейдман счел «сумасшествием» идею властей подать иск против «Газпрома»

Инициатива властей Молдавии подать иск против «Газпрома» является сумасшествием. Эта мера не принесет пользы не только гражданам республики, но и представителям бизнес-сообщества, приводит слова члена молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Олега Рейдмана РИА Новости.

«Наши власти могут пойти на любое сумасшествие, даже подать в суд на «Газпром», формально стране это ничем не грозит, хотя нас может ждать встречный иск, поскольку мы так и не выполнили обязательства по аудиту», — заявил Рейдман.

По его словам, в настоящее время молдавские власти не готовы прислушиваться к мнению представителей оппозиции. Хотя они бы могли предложить иной вариант выхода из сложившегося кризиса. При этом Рейдман не стал раскрывать, о каком именно решении проблемы он говорил.

8 ноября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну допустил возможность подачи властями страны судебного иска против энергохолдинга «Газпром». Этот вариант может быть обусловлен нарушениями контрактных обязательств с российской стороны в связи с сокращением объемов поставок газа в республику.