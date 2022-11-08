IFO: Германия потеряет €110 млрд доходов с 2021 по 2023 год из-за энергокризиса

close
100%
Depositphotos

Энергетический кризис приведет к потере Германией почти €110 млрд реальных доходов, полученных госказной в период с 2021 по 2023 год. Со столь значительными убытками ФРГ не сталкивалась со времен второго нефтяного кризиса в конце 70-х — начале 80-х годов, сообщается на сайте исследовательского института IFO.

«В совокупности высокие цены на газ и нефть дают нам реальную потерю доходов за эти три года почти в 110 миллиардов евро, или 3,0 процента годового объема производства. Единственный раз, когда эта цифра была выше, был во время второго нефтяного кризиса 1979-1981 годов, когда падение экономического производства составило 4 процента», — говорится в материале.

В предыдущий раз властям Германии потребовалось пять лет, чтобы компенсировать урон от второго нефтяного кризиса, завершившегося в 1981 году. Справиться с негативными последствиями текущего энергокризиса экономике ФРГ удастся минимум через два года, предположил глава отдела прогнозов IFO Тимо Волльмерхойзер.

«Мы можем ожидать, что текущее падение реальных доходов сохранится в течение следующих нескольких лет. Во-первых, потеря России как поставщика означает, что цены на энергоносители, вероятно, останутся высокими в долгосрочной перспективе. Во-вторых, Германия не избавится от своей зависимости от импорта энергоносителей в одночасье», — заключил Волльмерхойзер.

8 ноября Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила о возможном росте чистой задолженности Германии в 2023 году до €45 млрд. Во многом это будет обусловлено растущими тратами правительства на поддержку экономики ФРГ в условиях усиления энергетического кризиса. Одна только финансовая помощь на смягчение эффектов от роста цен на газ и электричество обойдутся бюджету около €80 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть