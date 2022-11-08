FT: Китай стал основным торговым партнером России благодаря санкциям Запада

Объем торговли России и Китая вырос настолько, что это позволило сделать его главным торговым партнером Москвы, причем добиться такого показателя получилось лишь из-за антироссийских санкций Запада. Об этом пишет Financial Times.

Китай стал главным торговым партнером России из-за резкого сокращения импорта товаров из Евросоюза (ЕС) ввиду западных санкций в ответ на спецоперацию на Украине. Если в летний период поставки товаров в Россию были на 24% ниже аналогичного периода прошлого года, то за этот же период торговля России и Китая выросла на 23%.

«Поскольку объема китайского экспорта недостаточно для того, чтобы компенсировать потери в торговле с ЕС, усилия России по замещению импорта из Европы осложняются все больше», — пояснил глава Кильского торгового индикатора Винсент Стамер, комментируя данные по росту товарооборота межу РФ и КНР.

Эксперты рынка отметили, что сейчас появляется все больше признаков того, что снижение спроса в основных экономиках отрицательно сказывается на мировой торговле. Поэтому мировая торговля будет продолжать снижение и в 2023 году, так как все больше стран погружаются в рецессию.

7 ноября ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот России и Китая с января по октябрь увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув $153,938 млрд.