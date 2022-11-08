В МИД Турции заявили о наличии препятствий для экспорта агропродукции из России

Глава МИД Турции Чавушоглу: препятствия для экспорта российской агропродукции еще есть

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что препятствия для экспорта российской агропродукции не были полностью устранены. Его слова передает РИА Новости.

Как уточнил турецкий дипломат, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

«Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы координируем работу», — подчеркнул Чавушоглу.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку, подразумевающую вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

До этого министр иностранных дел Турции заявлял, что необходимости в подписании новой сделки нет, поскольку она будет продлена при согласии сторон.

Ранее зампред генсека ООН Стефани Трембле сообщала, что организация ведет работу над обеспечением выполнения российской части зерновой сделки.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что организация пообещала Москве снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть