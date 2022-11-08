В МИД Турции заявили о наличии препятствий для экспорта агропродукции из России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что препятствия для экспорта российской агропродукции не были полностью устранены. Его слова передает РИА Новости.

Как уточнил турецкий дипломат, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

«Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы координируем работу», — подчеркнул Чавушоглу.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку, подразумевающую вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

До этого министр иностранных дел Турции заявлял, что необходимости в подписании новой сделки нет, поскольку она будет продлена при согласии сторон.

Ранее зампред генсека ООН Стефани Трембле сообщала, что организация ведет работу над обеспечением выполнения российской части зерновой сделки.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что организация пообещала Москве снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.