В «Укрэнерго» заявили об аварийных отключениях света в семи областях Украины

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Emilio Morenatti/AP

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что аварийные отключения света введены в семи областях Украины во вторник, 8 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«С 9:30 (10:30 мск) применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии», — сказано в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что во вторник на всей территории Украины будут действовать плановые почасовые отключения.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус говорил, что до конца недели, 13 ноября, ситуация с электроэнергией на Украине улучшится.

До этого глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина может столкнуться с «зимним гуманитарным кризисом» из-за повреждения элементов национальной энергосистемы.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан призывают экономить электричество.

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