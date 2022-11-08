В МИД Турции заявили, что новое подписание продуктовой сделки не требуется

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, поскольку она будет продлена при согласии сторон. Его слова передает РИА Новости.

«Срок действия стамбульского соглашения по зерну составляет четыре месяца. Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что экспорт российских удобрений является частью соглашения, и у РФ есть некоторые опасения о том, что их требования не выполняются.

«Сейчас наша дипломатия работает над устранением этих опасений», — заявил Чавушоглу.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что страна планирует предложить продлить действие зерновой сделки на год.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также высказывал мнение, что продление зерновой сделки стало бы шагом к деэскалации со стороны России.