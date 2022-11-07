Экономист Абрамов заявил, что двукратный рост цен на газ не приведет к массовым протестам в Европе

Двукратный рост цен на газ и электричество неприятен для европейцев, но этот фактор не является критичным для финансового положения домохозяйств Евросоюза. Подобное увеличение стоимости энергоносителей не приведет к массовым протестам в регионе, приводит слова заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александра Абрамова «Лента.ру».

«Любой потребитель будет страдать от того, что он будет в два раза больше платить за газ, но все же степень терпимости для данной проблемы высока. Мы вряд ли увидим, что люди из-за этого выйдут на улицы», — предположил Абрамов.

Он также призвал учитывать тот факт, что цены на газ в регионе выросли не так сильно, как этого ожидали ранее. В настоящее время спотовая стоимость топлива продолжает оставаться на относительно низком уровне.

«Нужно учитывать тот факт, что цены не выросли так, как все ожидали. На самом деле мы видим, что практически уже несколько месяцев фьючерсные цены на газ резко упали, а спотовая цена на газ сегодня является довольно низкой», — заключил Абрамов.

7 ноября агентство Bloomberg сообщило, что цена на газ в Европе и Британии оказалась в два раза выше, чем в октябре 2021 года. Жители Европы продолжают получать рекордные счета на оплату электроэнергии, несмотря на предпринятые меры и государственную поддержку населения.