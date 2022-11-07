Возобновляемые источники энергии в РФ стали выгоднее на фоне подорожавшего электричества

Малому и среднему бизнесу в России стало выгодно использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на фоне роста цен на электроэнергию, что снизило их окупаемость. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на мониторинг конечных цен на электроэнергию для малого и среднего бизнеса (МСБ), подготовленный Ассоциацией предприятий солнечной энергетики (АСЭ).

По оценке АСЭ, за последний год в России число регионов со средней ценой свыше 7 руб. за 1 кВт•ч для потребителей выросло практически в два раза. На четверть увеличилось количество регионов с ценой свыше 8 руб. для потребителей на низком напряжении (38 регионов). При таких тарифах срок окупаемости солнечных электростанций (СЭС, разновидность возобновляемых источников энергии, ВИЭ) серьезно уменьшился, а экономия при оплате счетов стала больше.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что при текущем уровне цен окупаемость даже в «несолнечных» регионах сократилась до 5-7 лет, при этом срок эксплуатации установок составляет 25-30 лет. При этом В АСЭ указали, что сейчас объем рынка коммерческих СЭС в России находится на уровне 100 МВт. При этом рост цен на электроэнергию может многократно увеличить эти показатели.

Аналитики посчитали, что сопоставления цены электроэнергии из сети и выработки СЭС недостаточно для вывода о выгодности солнечной энергетики. Также на выбор бизнеса могут влиять и многие другие факторы. Кроме того, СЭС, даже при похожих ценах не всегда побеждает в борьбе у других типов генерации энергии. В первую очередь компании смотрят на бесперебойность подачи энергии, поэтому топливная генерация, пока что, привлекает бизнес больше всего.

18 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писал, что Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии, решив отложить их отмену до 2025 года.