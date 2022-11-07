Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после объявления о продаже соцсети

Предприниматель Илон Маск сообщил, что число пользователей социальной сети Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру с тех пор, как была объявлена сделка», — сообщил миллиардер.

Он также отметил, что, по мере того, как Twitter будет становиться «самым надежным источником правды», он окажется тем, «без чего невозможно обойтись».

До этого Илон Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. По словам предпринимателя, это является миссией социальной сети.

В апреле 2022 года Маск предложил $44 млрд за Twitter и в конце октября окончательно закрыл сделку по приобретению компании.

Ранее предприниматель заявил о намерении добавить в соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям. По его словам, за этим последует монетизация для создателей любого вида контента в Twitter.