Россиян предупредили о риске появления долга из-за неиспользуемых банковских карт

Банковские карты, о которых забыл их владелец могут приносить убытки и неприятности. Речь идет как о дебетовых, так и о кредитных. На это указал в разговоре с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил россиянам, что неиспользуемые карты нужно вовремя закрывать.

Как правило собственник кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься. Это может привести к образованию задолженности.

Соловьев добавил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого ее держатель должен подать соответствующее заявление в кредитную организацию.

Специалист дал совет россиянам: периодически проверять имеющиеся банковские карты.

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