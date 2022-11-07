FT: Европейский центральный банк подталкивает UniCredit к выходу из РФ

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк UniCredit к выходу из России, оказывая на него сильное давление. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, между сторонами возникла «напряженность» из-за того что UniCredit не разорвала связи с РФ. В материале уточняется, что «ЕЦБ рассматривает присутствие банка в России как нежелательный источник риска».

По словам собеседника FT, главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчело «испытывает сильное давление со стороны ЕЦБ» по поводу РФ.

В самом банке газете заявили, что «привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом».

В публикации также отмечается, что глава UniCredit «исключил продажу акций местному олигарху», и вместо этого банк переговаривался с потенциальными покупателями в Китае, Индии и Турции.

Ранее сообщалось, что итальянская банковская группа UniCredit в третьем квартале 2022 года увеличила чистую прибыль на 31%, и при этом продолжила сокращать число операций в России.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что UniCredit планирует продать бизнес в России на условиях обратного выкупа, если геополитическая ситуация стабилизируется.

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