Bloomberg: в Twitter попросили часть уволенных сотрудников вернуться

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В Twitter попросили часть сотрудников, попавших под сокращение, вернуться в штат. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, компания обратилась с подобной просьбой к десяткам сотрудников, так как часть из них была уволена по ошибке. Остальные, как отмечает Bloomberg, попали под сокращение до того, как топ-менеджмент осознал важность их навыков и опыта для социальной сети.

27 октября американский предприниматель Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Спустя неделю Bloomberg написало, что в планах Маска уволить около половины всех сотрудников компании – 3,7 тыс. из 7,5 тыс. Вскоре появилась информация о первых сокращениях.

Комментируя информацию об увольнениях, Маск уверял, что у него «не было другого выбора». По словам миллиардера, в текущих условиях соцсеть теряет более $4 млн в день.

Один из основателей и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси объяснил, что массовые увольнения сотрудников соцсети при Маске связаны со «слишком быстрым ростом» компании.

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