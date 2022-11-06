Глава ЕК фон дер Ляйен посетит Молдавию для обсуждения энергокризиса

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Virginia Mayo/AP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, в ходе которых стороны обсудили «тяжелую» энергетическую ситуацию в республике. Об этом глава ЕК написала в Twitter.

«Мы работаем над дополнительной поддержкой, чтобы помочь Молдавии в ее насущных потребностях в газе и электроэнергии», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, она также «с нетерпением ожидает встречи с Майей Санду», которая должна состояться в середине недели.

Несколькими днями ранее молдавская государственная компания Energocom использовала первый транш в размере €100 млн из обещанных €300 млн кредитной помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на пополнение запасов газа. В рамках финансовой программы помощи ЕБРР Молдавия закупила более 100 млн кубометров топлива. Средняя цена закупок составила чуть больше $967 за тысячу кубометров.

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