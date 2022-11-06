Госдеп США заявил об «очень хороших перспективах» Туркмении для наращивания поставок газа в Европу

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Сложившаяся на мировом топливном рынке конъюнктура является благоприятной для наращивания поставок газа из Туркмении в страны Евросоюза. Слова помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу приводит ТАСС.

«Сейчас очень интересный момент, потому что цены на газ очень высокие. И я думаю, что для туркменского правительства будет очень хорошо подумать об этом проекте (Трансанатолийском газопроводе — «Газета.Ru»), — заявил Лу в ходе визита в Ашхабад.

Трансанатолийский газопровод является составной частью проекта «Южный газовый коридор», предназначенного для транспортировки азербайджанского топлива в Европу. В обозримом будущем Туркмения могла бы расширить географию поставок газа, включив в нее экспорт топлива, предназначенного для транспортировки в западном направлении, уточнил Лу.

«Это обеспечит народу Туркмении не только самые высокие цены на туркменский газ, но и надежность поставок. США готовы помочь любым способом, который возможен, но мы не будем покупать туркменский газ, у нас очень много газа в США, — заключил он.

3 ноября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов потребовал от властей Евросоюза дополнительных инвестиций в трубопроводную систему страны и гарантий заключения долгосрочных договоров для удвоения поставок газа в ЕС к 2027 году. В перспективе Баку мог бы стать одним из альтернативных поставщиков топлива в регион. При этих условиях Баку сможет поставлять европейским странам до 20 млрд кубометров газа ежегодно.

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