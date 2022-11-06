Миронов предложил отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидер партии »Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что нужно заняться отменой ввозных пошлин на предметы военной экипировки и товары двойного назначения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Партия призывает кабмин рассмотреть возможность отмены ввозных пошлин на предметы военной экипировки и товары двойного назначения согласно товарной номенклатуре, определенной правительством», — отметил он.

Политик выразил готовность фракции начать совместную работу с правительством для установления льготного режима налогообложения со ставкой 0% по налогу на прибыль для организаций, которые заняты в производстве военного снаряжения.

При этом Миронов указал на рост цен и сокращение ассортимента товаров военно-тактического и двойного назначения.

«Регулирование цен не позволяет рассчитывать на эффективное решение комплексной проблемы стоимости товаров и их наличия в продаже», — обратил он внимание на сложившуюся проблему.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе направили на рассмотрение в правительство законопроект о расширении полномочий Банка России (ЦБ).

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