DM: кабмин Сунака задумался о сокращении помощи беженцам с Украины из-за дыры в казне

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Frank Augstein/AP

Обозреватель издания Daily Mail Дэн Сэйлз считает, что Великобритания может значительно сократить помощь беженцам с Украины в связи с дефицитом бюджета.

Колумнист отметил, что в казне Соединенного Королевства обнаружили «черную дыру» в 50 млрд фунтов стерлингов, которую премьер министр Британии Риши Сунак и канцлер Джереми Хант «отчаянно пытаются заполнить».

По мнению Сэйлза, программу «Дома для Украины», в рамках которой страна выделяла тем, кто принимает украинских беженцев, пособие в размере 350 фунтов, скорее всего, сократят с целью улучшить экономическое положение королевства.

Ранее британский королевский адвокат Альпер Али Риза заявил, что Европейские государства и Соединенные Штаты могли бы предотвратить украинский кризис, но вместо этого спровоцировали его развитие.

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