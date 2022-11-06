Польский президент Дуда заявил, что страна больше не пойдет на уступки Еврокомиссии

Президент Дуда заявил, что Польша не пойдет на уступки Еврокомиссии по вопросу реформ

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Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна больше не пойдет на уступки Еврокомиссии. Об этом он сообщил в интервью журналу Sieci.

«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги от KPO, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», — сказал Дуда.

Также польский лидер считает, что некоторые политики в Брюсселе хотят добиться смены власти в Польше.

«Мы точно знаем, что там есть группа (в Еврокомиссии — «Газета.Ru»), которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше», — отметил президент.

В начале июня ЕК одобрила выделение Польше более €35 млрд в рамках плана по восстановлению ее экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, ЕС согласился выдать Польше еще €23,9 млрд в виде грантов и €11,5 млрд кредитами.

Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти деньги Варшава получит только при выполнении всех условий Брюсселя, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Позднее палату ликвидировали.

28 августа четыре ассоциации судей Евросоюза обратились в суд с иском в отношении Совета ЕС из-за плана по восстановлению экономики Польши после пандемии в обмен на выполнение требований Еврокомиссии, которые касаются судебной реформы.

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